Prenslerini bekleyen değil, kaderlerini ellerine alan prenseslerin ilham verici yaşam öykülerini, masalsı gerçeklerle anlatan Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler, okurlarla buluşuyor.

Ödüllü yazarlar Elena Favilli ve Francesca Cavallo, olağanüstü yüz kadının maceralarından derledikleri masalsı gerçeklerle, okuyucuları keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

Hep kitap, aslında bir çocuk kitabı olarak tasarlanan Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler’i “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde her yaştan genç kıza bir hediye” olarak yayımlıyor.



Virginia Woolf’tan Frida Kahlo’ya Kleopatra’dan Maria Callas’a, Coco Chanel’den Marie Curie’ye, Serena ve Venus Williams’tan Yoko Ono’ya yüz asi kadının, olağanüstü illüstrasyonlarla renklenmiş hayatları bu kitapta.



Denizlerin derinliğinden ormanların kuytusuna, savaş meydanlarından şaşaalı saraylara, hastanelerden gökyüzünün sonsuz maviliğine, dünyanın ve zamanın her köşesinden kendilerine dayatılan kurallara ve geleneklere isyan etme gücü bulan kadınların hikayeleri bunlar. Prenslerini bekleyen değil, kaderlerini ellerine alan prenseslerin hikayeleri... Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler; yüz asi kadının, Sally Nixon, Cristina Portolano, Sarah Wilkins, Barbara Dziadosz gibi dünyanın dört bir yanından altmış asi kadın tarafından çizilmiş olağanüstü illüstrasyonlarla renklenmiş hayatları...



Virginia Woolf, Frida Kahlo, Kleopatra, Coco Chanel, Maria Callas, Florence Nightingale, Marie Curie, Jane Austen, Nina Simone, Serena ve Venus Williams, Yoko Ono gibi yüz ünlü kadının etkileyici hayatlarını anlatan Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler, 3 Mart’ta hep kitap etiketiyle raflardaki yerini alacak.

