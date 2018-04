George Orwell ödülüne altı aday

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

İngiltere’nin prestijli ödülleri arasında yer alan George Orwell Kitap Ödülü’nün bu yılki kısa listesinde altı aday var

İngiltere’nin en prestijli yazın ödüllerinden kabul edilen George Orwell Kitap Ödülü’nün kısa listesi açıklandı. Her yıl, George Orwell’ın “siyasi metni sanata dönüştürme” hedefine en çok yaklaşan kitabın layık görüldüğü ödülün seçici kurulu Sue MacGregor, Robert McCrum ve Trevor Phillips’ten oluşuyor. 235 kitap arasından Margaret Thatcher’ın biyografisini kaleme alan Charles Moore, This Boy adlı kitabında yetiştiği dönemi anlatan Alan Johnson, kitlesel göçlerin İngiltere’ye verdiği zararı savunduğu eseriyle hayli tartışılan David Goodhart, Gaiutra Bahadur, Frank Dikötter ve James Fergusson finale kalmayı başardı. 21 Mayıs’ta Londra’da düzenlenecek törenle açıklanacak olan ödülün kazananı 3 bin poundun da sahibi olacak. Ödül Medya Standartları Vakfı, Political Quarterly, A. M. Heath ve Richard Blair (Orwell’ın oğlu) tarafından sponsor ediliyor ve destekleniyor.



Kısa liste

Coolie Woman, Gaiutra Bahadur

The Tragedy of Liberation, Frank Dikötter

The World’s Most Dangerous Place, James Fergusson

The British Dream, David Goodhart

This Boy, Alan Johnson

Margaret Thatcher: The Authorised Biography, Charles Moore