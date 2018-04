Geri sayım başladı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

İron Maiden, 26 Temmuz'da İstanbul'da!

Ünlü İngiliz heavy metal grubu Iron Maiden, 'Best Of' formatındaki 'Maiden England' şovuyla 26 Temmuz'da İstanbul'da konser verecek. Vodafone ana sponsorluğu ve Garanti Bankası resmi sponsorluğunda düzenlenen Vodafone İstanbul Calling kapsamında Pozitif Live tarafından düzenlenecek konser, 26 Temmuz Cuma akşamı Beşiktaş İnönü Stadyumu'nda gerçekleşecek. Yıkım çalışmaları süren İnönü Stadı'ndaki konser gecesinde Iron Maden'in yanı sıra Anthrax ve Voodoo Six de sahne alacak. Bilet fiyatları ise 220 ile 320 TL arasında.