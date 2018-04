Finli gerilim romanları yazarı Salla Simukka, 47 ülkede yayınlanan yeni kitabı ‘Kan Kadar Kırmızı’ ile Türkiye’de. Altın Kitaplar’ın çıkardığı Pamuk Prenses üçlemesinin ilk kitabı ‘Kan Kadar Kırmızı’, ‘Ejderha Dövmeli Kız’ın pabucunu dama atmaya hazırlanıyor.

Yazı: Gülru İncuHayatım boyunca bir sürü polisiye roman okudum ve bu türü hep sevdim. Bu üçlemeden önce, genç okuyuculara hitap eden 10 roman yazmama rağmen şimdiye dek bu türde yazmamıştım. Bir gerilim romanı yazmanın eğlenceli olabileceğini ve beni bir anlamda zorlayıp geliştirebileceğini düşündüm. Sonra romanların adları zihnimde netleşti ve onları yazmaya başlamaktan başka seçeneğim kalmadı. Bu karşı konulamayacak bir dürtüydü.Aslında oldukça kolay oldu, çünkü her şeyi tıpkı bir film seyrediyormuşçasına gözümde canlandırabiliyordum. Tabii ne görüyorsam onu kağıda döktüm. Gerilim türünde bir eser ortaya çıkarmanın çok büyük bir meydan okuma olduğunu biliyordum. Yeni şeyler denemekten hep hoşlanmışımdır. Her iki türde de yazılan romanları çok seviyorum ve anlatılanların bir filmle gözlerimin önüne serilmesinden çok hikayeyi hayal gücümde canlandırmaktan zevk alıyorum.Norveçli yazar Jo Nesbö. Diline ve anlatım tekniğine hayranım.Sanırım en önemlisi okuyucuya her şeyi anlatmadan yeterli bilgiyi vermek. Okuyucu bundan sonra ne olacağını düşünerek tahminler yürütüp durmalı.Her şey rüya gibi. Böyle bir şeyi asla tahmin edemezdim. Yaklaşık 13 yıldır yazarlık yapıyorum ve şimdiye dek hiçbir romanımla böyle bir başarı yakalayamadım. Bu tam bir peri masalı ancak tek farkı gerçek hayatta yaşanıyor olması.