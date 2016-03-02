Demet Evgar, Engin Hepileri, Bülent Şakrak ve Okan Yalabık’ın birlikte rol aldığı “39 Basamak”; hareketli, heyecanlı ve komik hikayesinin yanı sıra oyuncuların performansıyla da çok konuşuluyor.

1935 Ağustos’unda, Richard Hannay (Engin Hepileri), can sıkıntısını dağıtmak için bir tiyatro oyununa gitmeye karar verir. Hannay, o gece tiyatroda gizemli güzel Annabella’yla (Demet Evgar) tanışır ve kendini Londra’dan İskoçya’ya uzanan çok komik ve heyecanlı bir casusluk serüveninin ortasında bulur. Bu serüvende ise onlara pek çok rolle karşımıza çıkan soytarılar (Okan Yalabık ve Bülent Şakrak) eşlik eder.





John Buchan’ın, 1935’te Alfred Hitchcock tarafından beyaz perdeye taşınan “39 Basamak” adlı gerilim romanı, daha sonra Patrick Barlow tarafından tiyatroya uyarlandı. Yapımcılığını, oyuncuların kurduğu “Müşterek” isimli yeni oluşumun üstlendiği, Tiyatro.iN ve Pangar Tiyatro’nun da destek verdiği “39 Basamak”ın Türkçe çevirisi Mehmet Ergen'e ait olan oyunun yönetmeni Mehmet Birkiye.





“39 Basamak”; 2 Mart 2016, Çarşamba, 3 Mart 2016, Perşembe ve 4 Mart 2016, Cuma akşamları saat 20:30'da Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde tiyatro severlerle Biletler Biletix, Zorlucenterpsm.com ve Zorlu PSM gişelerinde!



