'Gezi piyanisti' Davide Martello Soma için çaldı!

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Gezi direnişi sırasında İstanbul Taksim'de konser veren piyanist Davide Martello bu kez de İzmir Gündoğdu Meydanı'nda Soma'daki maden faciasının mağdurları için çaldı

Martello, konser öncesi yaptığı konuşmada, Soma faciası nedeniyle çok üzgün olduğunu, bu nedenle Türkiye ’de turne düzenlemeye karar verdiğini söyledi.



Turnenin de adı olan ‘Piano for Soma’ (Soma için piyano) yazılı bit tişörtle sahneye çıkan piyanist, “Hangi siyasi görüşten olursa olsun dayanışma için geldim. Soma’da yaşananlar çok üzücü. Bu üzüntü nedeniyle kendimi Taksim’deki kadar güçlü hissetmiyorum. Söylenecek çok söz var ama şimdi susma zamanı. Sanatımla buradayım” dedi.



Martello, turne kapsamında bugün Bodrum’da, yarın Ankara ’da, 19 Haziran’da Eskişehir’de, 20 Haziran’da İstanbul ‘da Kadıköy ve 21 Haziran’da Beşiktaş‘ta sahne alacak. Turneden elde edilecek gelir, maden faciasında babasını yitiren çocukların eğitiminde kullanılacak.