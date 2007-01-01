FABİSAD tarafından Giovanni Scognamillo onuruna düzenlenen ve ilki geçtiğimiz yıl organize edilen GİO Ödülleri’nin ikincisi sonuçlandı
İtalyan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tören FABİSAD Başkanı Altay Öktem'in açılış konuşmasıyla başladı. Derneğin ilk başkanı Yiğit Değer Bengi'nin konuşmasıyla tören devam etti. İlk olarak bu sene verilen Mavi Anka onur ödülü, fantastik edebiyatın ülkemizde yayılmasına öncülük etmiş isimlerden Nazıl Eray'a verildi. Usta yazar ödülünü alırken "Bu hayatımda aldığım en güzel ödül" yorumunu yaptı.
"Yılın en iyi öyküsü" ödülünü, Antalya'da yaşayan 77 yaşındaki İlyas Engiz'in kazanması törene damgasını vuran anlardan biriydi. İlyas Engiz, ödülünü Nazlı Eray'dan aldı. "Yılın en iyi illüstrasyonu" ödülü ise Evren İnce'nin oldu. Giritli Ali Aziz Efendi'nin "Muhayyelat" isimli romanından esinlenen Evren İnce konuşmasında fantastik türlerde çizim yapmasına neden olan Giovanni Scognamillo'ya teşekkür etti.
Bu yıl ilk defa verilen "Yılın en iyi kısa filmi" ödülü, ilk beşe iki filmiyle girme başarısını gösteren Can Evrenol'un oldu. "Baskın" isimli filmiyle birinciliğe layık görülen Can Evrenol, ödülünü 2007'de vefat eden karikatürist, sinema tarihçisi ve kısa film yönetmeni Metin Demirhan'a adadı. "Yılın en iyi öykü kitabı" kategorisinde ise birincilik Deniz Tarsus'un oldu. Can Yayınları'ndan çıkan Ayrıkotu isimli kitabıyla bu başarıyı elde eden Deniz Tarsus'un ödülünü geçen sene Gio Ödülleri'nde "En iyi roman" dalında ödüle layık görülen Murathan Mungan verdi.
Mavi Anka Ödülü
Nazlı Eray
Öykü
İlyas Engiz – Bindik Bir Alamete
Ödüle layık görülen diğer eserler
Ali Tarım – Buralarda Yeni Bir Şey Yok!
Bora Aşık –Hasat
Erçin Sadıkoğlu – Bekçi
Gökcan Şahin – Metal Fareler Kenti
İllüstrasyon
Evren İnce – Muhayyelat
Ödüle layık görülen diğer eserler
Murat Gül – Ölüm ve Dede Sona Giderken
Murat Turan – Uykusuzlar
Nadir Kahraman Kutluhan – Hilal
Ömer Tunç – Korkak ve Canavar
Kısa Film
Can Evrenol – Baskın
Ödüle layık görülen diğer eserler
Buğra Dedeoğlu – Şeref Dayı ve Gölgesi
Can Evrenol – Anne ve Babama
Deniz Tarsus – Mod
İlke Keleşoğlu – Senaryosuz
Öykü Kitabı
Deniz Tarsus – Ayrıkotu
Ödüle layık görülen diğer eserler
Ege Görgün – Cinbaz
Hamit Çağlar Özdağ – İsyan Öyküleri
Murat Başekim – DG
Sadık Yemni – Arafor
Şenol Karadeniz – Bab-ı Zaman