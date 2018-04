GİO Ödülleri’nde yeni hasat!

FABİSAD tarafından Giovanni Scognamillo onuruna düzenlenen ve ilki geçtiğimiz yıl organize edilen GİO Ödülleri’nin ikincisi sonuçlandı

İtalyan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tören FABİSAD Başkanı Altay Öktem'in açılış konuşmasıyla başladı. Derneğin ilk başkanı Yiğit Değer Bengi'nin konuşmasıyla tören devam etti. İlk olarak bu sene verilen Mavi Anka onur ödülü, fantastik edebiyatın ülkemizde yayılmasına öncülük etmiş isimlerden Nazıl Eray'a verildi. Usta yazar ödülünü alırken "Bu hayatımda aldığım en güzel ödül" yorumunu yaptı.



"Yılın en iyi öyküsü" ödülünü, Antalya'da yaşayan 77 yaşındaki İlyas Engiz'in kazanması törene damgasını vuran anlardan biriydi. İlyas Engiz, ödülünü Nazlı Eray'dan aldı. "Yılın en iyi illüstrasyonu" ödülü ise Evren İnce'nin oldu. Giritli Ali Aziz Efendi'nin "Muhayyelat" isimli romanından esinlenen Evren İnce konuşmasında fantastik türlerde çizim yapmasına neden olan Giovanni Scognamillo'ya teşekkür etti.



Bu yıl ilk defa verilen "Yılın en iyi kısa filmi" ödülü, ilk beşe iki filmiyle girme başarısını gösteren Can Evrenol'un oldu. "Baskın" isimli filmiyle birinciliğe layık görülen Can Evrenol, ödülünü 2007'de vefat eden karikatürist, sinema tarihçisi ve kısa film yönetmeni Metin Demirhan'a adadı. "Yılın en iyi öykü kitabı" kategorisinde ise birincilik Deniz Tarsus'un oldu. Can Yayınları'ndan çıkan Ayrıkotu isimli kitabıyla bu başarıyı elde eden Deniz Tarsus'un ödülünü geçen sene Gio Ödülleri'nde "En iyi roman" dalında ödüle layık görülen Murathan Mungan verdi.



Mavi Anka Ödülü

Nazlı Eray



Öykü

İlyas Engiz – Bindik Bir Alamete



Ödüle layık görülen diğer eserler

Ali Tarım – Buralarda Yeni Bir Şey Yok!

Bora Aşık –Hasat

Erçin Sadıkoğlu – Bekçi

Gökcan Şahin – Metal Fareler Kenti



İllüstrasyon

Evren İnce – Muhayyelat



Ödüle layık görülen diğer eserler

Murat Gül – Ölüm ve Dede Sona Giderken

Murat Turan – Uykusuzlar

Nadir Kahraman Kutluhan – Hilal

Ömer Tunç – Korkak ve Canavar



Kısa Film

Can Evrenol – Baskın



Ödüle layık görülen diğer eserler

Buğra Dedeoğlu – Şeref Dayı ve Gölgesi

Can Evrenol – Anne ve Babama

Deniz Tarsus – Mod

İlke Keleşoğlu – Senaryosuz



Öykü Kitabı

Deniz Tarsus – Ayrıkotu



Ödüle layık görülen diğer eserler

Ege Görgün – Cinbaz

Hamit Çağlar Özdağ – İsyan Öyküleri

Murat Başekim – DG

Sadık Yemni – Arafor

Şenol Karadeniz – Bab-ı Zaman