Gitarın 'altın çocuğu' için festival

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2001'de hayata veda eden yetenekli gitar virtüözü Yavuz Çetin anısına bu yıl ilk kez gitar festivali düzenlenecek.

Rock müzik çevrelerince ‘ Altın Çocuk ’ olarak nitelendirilen gitar virtüözü Yavuz Çetin anısına bu yıl ilk kez bir gitar festivali düzenlenecek. 5 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek festivalde, Teoman, Pentagram, Ogün Sanlısoy, Gür Akad ve Akın Eldes gibi müzisyenler sahne alacak.



1. Yavuz Çetin Gitar Festivali, virtüözün 13’üncü ölüm yıldönümü anısına düzenleniyor. Yavuz Çetin, önceki yıllarda çeşitli bar ve mekânlarda anıldı. Çetin’in anısını yaşatmak isteyen dostları, bu yıl gelenekselleşmesi öngörülen bir etkinliğe imza atıyor. Çetin’in oğlu Yavuzcan Çetin’in öncülüğünde ve Dorock Bar ile Freebird Agency’nin katkılarıyla düzenlenecek festivale, sanatçının birlikte çaldığı pek çok dostu da destek verdi. Festivalde sahne alacak isimlerden bazıları şöyle: Teoman, Pentagram, Ogün Sanlısoy, Bulutsuzluk Özlemi, Moğollar, Fuat Güner, Aylin Aslım, Kurtalan Ekspres, Pilli Bebek. Ayrıca Akın Eldes, Gür Akad, Batuhan Mutlugil, Tuncer Tunceli, Cenk Eroğlu ve Volkan Başaran da festivalde performans sergileyecek sanatçılar arasında bulunuyor.



Henüz 17 yaşında profesyonel müzik yaşamına başlayan Yavuz Çetin, 15 Ağustos 2001’de hayatını kaybetmişti. Çetin’in ikinci albümü Satılık, sanatçının ölümünden sonra yayınlandı. Yavuz, ikinci albümü “Satılık”ın çalışmalarına devam ettiği dönemde, ağır depresyon teşhisiyle hastaneye yatırılmıştı. Hastaneden taburcu edilen sanatçı, kısa bir süre sonra Boğaziçi Köprüsü’nden atlayarak hayatına son vermişti.