Sanatı hayatın 365 gününe ve her anına yayma hedefiyle yola çıkan Sanat365.com, Derya Polat’ın Godzilla’nın Dönüşü adlı sergisiyle yoluna devam ediyor.

Polat, yeni sergisi için şunları söylüyor: “Kentsel dönüşüm denilen bir süreç içerisinde doğaya insanoğlu olarak ihanet ediyoruz. Her yer binalar, vinçler, tırlar, kaldıraçlar betonlarla sözde dönüşüm içerisinde. Etrafımıza baktığımızda yığıntıların arasında kayboluyoruz. Hepimizin bildiği gibi doğadan alınanları, bir gün doğa acımasız şekilde geri alacak... Tıpkı Godzilla filminde olduğu gibi. İnsanlık elleriyle bir canavar büyütüyor ve bu canavar günü geldiğinde intikamını almak için geri dönecek.”



Sergi 19-29 Mart tarihleri arasında her gün 12.00-22.00 saatleri arasında Kozyatağı Kültür Merkezi A Sergi Salonu’nda izlenebilir.

