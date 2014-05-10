Gogol Bordello ve Triggerfinger Koç Fest'te!

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Koç Üniversitesi tarafından düzenlenen Bahar Şenliği’14, bu sene 10 Mayıs Cumartesi günü Rumeli Feneri Kampüsü’nde gerçekleşecek

Katılımcılara müzik şöleni yaşatacak festivalde Gogol Bordello, Sıla , Duman, Mabel Matiz, Triggerfinger, Shantel, Jehan Barbur, Büyük Ev Ablukada ve Dearhed canlı performanslarıyla sahne alacak. Yapı Kredi Play’in ana sponsorluğunda düzenlenecek ve geçtiğimiz sene 12 bin kişinin katıldığı festivalde, bu yıl yine birçok etkinlik ve ödüllü yarışmalar da yapılacak. Yapı Kredi Play’in ana sponsorluğunda Koç Üniversitesi Sosyal Aktiviteler Kulübü tarafından düzenlenen Bahar Şenliği’14 bu yıl da katılımcılara müzik festivali yaşatacak. 9 sanatçı ve 2 sahne ile 15 saat boyunca aralıksız müzik ile birlikte Koç Üniversitesinin muhteşem atmosferinin birleşeceği günde Meydan Sahnesi'nde Jehan Barbur, Büyük Ev Ablukada, Duman, Shantel ve Dearhead; Ana Sahne'de Mabel Matiz, Triggerfinger, Sıla, Gogol Bordello canlı performanslarıyla sahne alacak. Bahar Şenliği’14 etkinliği için kapılar saat 12.00’den itibaren festival misafirlerine açılacak.Sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek olan festivalde, eğlenceli outdoor oyunlarıyla ödüllü yarışmalar ve etkinlikler de şenliğin ayrılmaz parçalarından biri olarak yer alacak. Koç Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının ötesinde tüm İstanbul’a açık bir etkinlik olan Koç Üniversitesi Bahar Şenliği’14 geçtiğimiz yıl 12.000 kişiye ev sahipliği yaptı.



Program Akışı:

Tarih: 10 Mayıs 2014 Cumartesi

Saat: 12.00 – 03.00

Yer: Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü - Sarıyer



Festival Programı:

12.00 - Kapı Açılış



Ana Sahne:

Mabel Matiz

Triggerfinger

Sıla

Gogol Bordello



Alternatif Sahne:

Jehan Barbur

Büyük Ev Ablukada

Duman

Shantel