Göksel sevilen şarkılarını Açıkhava'da seslendirdi

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Avea ile Yıldızlar Açıkhava’da etkinlikleri kapsamında 22 Eylül akşamı sahnede Göksel vardı.

Gece için özel hazırlanan şık dekorunun önünde bordo tuvaletiyle sahneye çıkan Göksel ‘Gülmek İçin Yaratılmış’ parçasıyla konserine başladı. Repertuarında yeni parçalarının yanı sıra unutulmaz eserlere de yer veren başarılı sanatçı gecede “Çaresizim”, “Aşkın Yalanmış”, “Acıyor”, “Firar”, “Sabır”, “Gidemiyorum”, “ Benden Geçti Aşk”, “Sevil Neşelen”, “Dudaklarında Arzu”, “Başıma Gelenler”, “Sensiz Bensiz”, “Azize”, “Darbuka”, “Bi Seni Konuşurum”, “Rüzgar”, “Kurşuni Renkler”, “Uzaktan”, “Baksana Talihe”, “Uzun Uzun Yollar”, “Yalnız Kuş”, “Söyle Buldun Mu”, “Hasretinle Yandı Gönlüm”, ve “ Senden Başka” parçalarını seslendirdi.

İlk yarıda bordu tuvaleti ile sahneye çıkan Göksel ardından siyah derin yırtmaçlı, payetli elbisesi ile büyüledi. İkinci yarıda da şıklığıyla göz dolduran sanatçı işlemeli lame elbisesiyle sahnedeydi.

Ayşegül Aldinç, Meltem Cumbul, Mabel Matiz, Derya Alabora, Akasya Aslıtürkmen ve Gonca Vuslateri gecede Göksel'i yalnız bırakmayan isimler arasındaydı.

