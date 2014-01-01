Gregory Porter İstanbul'da

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Çağdaş caz dünyasının en etkileyici seslerinden biri olarak işaret edilen Porter, ikinci kez CRR Konser Salonu'nda hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

24 Nisan Cuma akşamı saat 20:00'de CRR Konser Salonu'nda sahne alacak olan Grammy ödülü sahibi Gregory Porter, kariyeri boyunca bundan çok daha fazla övgü ve ödülle onurlandırılmış bir müzisyen. New York Times onu ''Bir caz şarkıcısından isteyebileceklerinizin fazlasına sahip, belki farkına varamadığınızından da fazlasına" diyerek tanımlıyor.

Porter, yeni albümü Liquid Spirit ile 2014 Grammy ödüllerinde En İyi Caz Vokal Albümü ödülünü kucaklamayı başardı. Porter'ın 24 Nisan akşamı CRR Konser Salonu'nda vereceği konseri kaçırmayın!