Grup Yorum ırkçılığa karşı söyledi

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Almanya'nın Oberhausen kentinde ırkçılığa karşı konser veren Grup Yorum'u, Avrupa'nın farklı kentlerinden gelen binlerce kişi izledi.

Grup Yorum dev orkestra ekibiyle König- Pilsener Arena Salonu'nda 'Irkçılığa Karşı Tek Ses Tek Yürek' adlı bir konser verdi. Bilinen şarkı ve marşlarını peş peşe söyleyen Grup Yorum'u salonu dolduranlar ilgiyle dinledi. Grubun seslendirdiği birçok şarkıya da salondakilerin eşlik ettiği görüldü. Grup Yorum, Cem Karaca'nın 'Almanya' adlı şarkısını da söyledi.



BERKİN ELVAN UNUTULMADI

Konserde Türkiye 'de yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan anılırken Grup Yorum, Berkin Elvan için bestelediği 'Uyan Berkin' eserini de seslendirdi. Ayrıca sahneden yapılan konuşmada, "Bir çocuğun adı özgür bir dünyaya yakışır, bir çocuğun adı yılın en sıcak ve en güzel ayı hazirana yakışır, bu çocuğun adı Berkin Elvan. Anadolu halklarıyla beraber büyük bir ayaklanmanın ortasındaydık ve çatışmalar sokak sokak sürüyordu. Şimdi yeni doğan çocuklara veriyorlar Berkin Elvan ismini. Biz bu ismi sonsuza kadar yaşatacağımıza inanıyoruz. Berkin'in kardeşleri, ağabeyleri ve yoldaşları adalet istiyor" denildi.



IRKÇILIĞI KINADILAR

Sahnede zaman zaman, Almanya'daki ırkçı ve ayrımcı olayları kınayan Grup Yorum Üyeleri, "Geçen yıl yurtdışı yasağı nedeniyle Almanya'daki konsere katılamayan 6 arkadaşımızdan 2'si Selma Altın ve Dilan Balcı aramızda, diğerleri de gelecek konserlerimize katılacak" diye konuşu. İki saati aşkın sahnede kalan Grup Yorum Üyeleri, daha önce Almanya'da tanıştıkları ve siyasi olarak kendilerine yakın gördükleri Grup Gehörwasche üyeleri Augusto, Niko ve Ulja'yi da sahneye davet ederek şarkı söyletti.