''Guardians of the Galaxy'' nin soundtrack sürprizi!

Ağustosta vizyona girmesi planlanan Guardians of the Galaxy filminin müzikleri filmin yönetmeni James Gunn tarafından paylaşıldı.

Bu sene vizyona giren ya da girecek olan filmlerin bir kısmının harika soundtrack albümleri, filmleri heyecanla beklememiz için de önemli bir etken oluyor. Örneğin Zach Braff’ın yeni filmi Wish I Was Here‘in soundtrack albümü harika isimlerle dolu! Yakında gösterime girecek süper kahraman filmi Guardians of the Galaxy‘nin soundtrack albümünde de David Bowie’den Jackson 5′a süpriz seçimlerle dolu!



Yapımın soundtrack'i yönetmen James Gunn tarafından paylaşıldı. Filmde kullanılan müziklerin yalnizca bunlarla sınırlı kalmayacağını belirten Gunn’in şarkı listesi şöyle:

1. Blue Swede – Hooked on a Feeling

2. Raspberries – Go All the Way

3. Norman Greenbaum – Spirit in the Sky

4. David Bowie – Moonage Daydream

5. Elvin Bishop – Fooled Around and Fell in Love

6. 10Cc – I’m Not in Love

7. Jackson 5 – I Want You Back

8. Redbone – Come and Get Your Love

9. The Runaways – Cherry Bomb

10. Rupert Holmes – Escape (The Pina Colada Song)

11. The Five Stairsteps – O-O- H Child

12. Marvin Gaye/Tammi Terrell – Ain’t No Mountain High Enough