"Guitar In The Space Age" müzik marketlerde

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2005 senesinde “En İyi Çağdaş Caz Bestesi” dalında Grammy Ödülü kazanan efsane gitarist Bill Frisell, geçtiğimiz sene yayınlanan ve büyük ses getiren “Big Sur” albümünden sonra şimdi de yepyeni albümü “Guitar In The Space Age” ile müzikseverlerle buluştu.

Usta gitarist Bill Frisell, kendisini etkileyen ve ilham kaynağı olan en sevdiği gitar şarkılarını kendi yorumuyla bu albümde biraraya getiriyor. Tamamı, 1950 ve 1960’larda Frisell’i gitar çalmaya teşvik eden şarkılardan oluşan albümde, sanatçıya bas gitarda Tony Scherr, davulda Kenny Wollesen, gitarda Greg Liesz eşlik ediyor. Dünyanın en başarılı caz gitaristlerinden sayılan Bill Frisell, 1970’lerde başladığı müzik kariyerinde sadece caz değil, progressive folk, klasik müzik, country, noise alanlarında da eserler verdi. Farklı müzik türlerinden sayısız sanatçıyla çalışan Frisell, John Zorn, Elvis Costello, Fred Hersch, Jakob Bro, Paul Motian ve Joe Lovano gibi sanatçılarla kayıtlar gerçekleştirdi.