Güliz Ayla, IF Performance Hall sahnesinde İstanbullu müzik severlerle buluşuyor.

Geçtiğimiz yıl kendi adını taşıyan albümüyle, müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Güliz Ayla, adından sıkça söz ettirerek beğenileri çok kısa sürede tarafına toplamayı başardı. İlk İstanbul konserini 2 Kasım'da Zorlu PSM'de gerçekleştiren Güliz Ayla, kendi şarkılarının yanı sıra, yabancı şarkılardan da oluşan repertuvarındaki başarısıyla da dinleyicileri mest etti. Sevilen sanatçı şimdi de 3 Aralık Cumartesi akşamı IF Performance Hall sahnesinde İstanbullu müzik severlerle buluşmak için gün sayıyor.



'Olmazsan Olmaz'' şarkısı ve video klibindeki doğallığıyla ilgiyi üzerine çeken Güliz Ayla, çok kısa sürede 100 milyon izlenmeye ulaştı. ''Bahsetmem Lazım'' şarkısıyla da listelerdeki başarısını sürdüren genç sanatçı, IF Performance Hall ev sahipliğinde 3 Aralık Cumartesi akşamı müzikseverlere müzik ziyafeti yaşatacak.







