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Güliz Ayla'dan albüm

Güliz Ayla, kendi adını taşıyan albümüyle müzikseverlerin karşısında.
Güliz Ayla’nın kendi adını taşıyan albümü Sony Music etiketiyle müzik marketlerdeki yerini aldı. “Olmazsan Olmaz” ile büyük beğeni toplayan ve video klibi 10 milyondan fazla izlenen  genç sanatçının Sıla Gençoğlu - Efe Bahadır prodüktörlüğünde hazırlanan albümünde 9 parça bulunuyor. Albümde yer alan şarkılardan 3'ü Güliz Ayla imzası taşırken, diğer şarkılarda Sıla Gençoğlu imzası ve Sıla Gençoğlu-Güliz Ayla ortak imzası bulunuyor.
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