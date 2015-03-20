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Michael Cooney’nin yazdığı Haldun Dormen’in çevirdiği oyunun başrollerinde Berke Hürcan, Can Törtop ve Ümmühan Kıldiş oynuyor.

"Olacak Şey Değil" oyunun konusu kısaca şöyle: İki yıl önce işinden atılan Eric Swan (Berke Hürcan) bunu karısı Linda'ya (Ümmühan Kıldiş) söyleyemez. Yeni bir iş bulmak yerine eski kiracısına gönderilen işsizlik çeklerini almaya başlar. İki yıl içinde sosyal sigortalara sahte belgeler ve hayali isimler göndererek pek çok bölümden para alır. Ayrıca gönderilen sağlık ürünlerini de ihtiyar George Amcası (Ferhat Balaban) aracılığıyla satmaktadır. Saf komşusu Norman (Can Törtop) ise kendi adına uydurulan belgeler ve hastalıklardan habersiz evlilik planları yapmaktadır.Ancak eve gelen bir müfettiş (Bülent Keser) ile işler içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.



Oyun Programı

20 Mart 2015 Cuma - 20:30 - Profilo AVM

22 Mart 2015 Pazar - 19:00 - Kozzy AVM

10 Nisan 2015 Cuma - 20:30 - Duru Tiyatro (Kadıköy)



TURNE PROGRAMI

05 Mart 2015 Perşembe - 20:00 - Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi

13 Mart 2015 Cuma - 20:00 - Beylikdüzü Kültür Merkezi

23-24-25-26-27 Mart 2015 - Manisa Turnesi