Gülten Dayıoğlu ödülü Miyase Sertbarut'un!

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Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı 2013 Ödülü Miyase Sertbarut'un Mezarlıktaki Gölge adlı çocuk romanına verilecek

Yazar Gülten Dayıoğlu'nun kurduğu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı, 2008'den bu yana çocuk ve gençlik edebiyatını desteklemek amacıyla her yıl nitelikli eserlere ödül veriyor. Bu yılki ödüle, Miyase Sertbarut'un Mezarlıktaki Gölge romanı layık görüldü. Ödül töreni, Dayıoğlu'nun doğum günü olan 15 Mayıs'ta saat 14.00'te, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi konferans salonunda düzenlenecek.