Gülten Dayıoğlu’ndan 50'nci yıl romanı!

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Yazın hayatında 50 yılı geride bırakan Gülten Dayıoğlu, yeni romanı Kayıplara Karışmak ile 17 Nisanda bir kez daha okurlarla buluşuyor

Gülten Dayıoğlu, Altın Kitaplar'dan çıkacak yeni romanı Kayıplara Karışmak ile yetiştirdiği üç kuşağa ve günümüz gençlerine hitap ederek herkesi soluksuz bırakacak bir maceranın içine sürüklüyor! Eşiyle birlikte uzun zamandır çıkmayı planladıkları Sibirya seyahatinin arifesinde kahramanımıza bir tanıdıklarından telefon gelir: Boğaz gören satılık bir daire vardır. Ne kadar zamandır bu hayalle yaşadığının bilincinde bile değildir Gülten Hanım. Yerinden fırladığı gibi soluğu o semtte alır. Ev tam da istediği gibidir. Hatta hiç ihtiyacı olmamasına rağmen eşyasıyla birlikte satılıktır. Fakat beş senedir içinde hiç kimsenin oturmadığı bu dairenin yürek burucu bir hikâyesi vardır. Yıllar önce ev sahibesi Güneş Selam bir sabah evinden ayrılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştır. Kanuni zamanaşımı süresinin sonunda da malları mirasçıları arasında pay edilmek üzere satılığa çıkarılmıştır. İşte bu ev de o pay edilen mallardan biridir. Evi satın aldıktan sonra Transsibirya ekspresiyle uçsuz bucaksız Rus step- lerinde hayalindeki yolculuğa çıkan kahramanımızın bu seyahat sırasında buzlu kompartıman camlarının ardında gördüğü bir kadın silueti dikkatini çeker. Çünkü bu kadın, o evdeki bir fotoğraf çerçevesinde gördüğü Güneş Selam’dır. Seyahat dönüşü bir sabah yeni evlerinin kapısı çalınır. Gelen kişi, Güneş Selam’ın bir akrabası olduğunu ve kendisine ait bir kitabın bu evde olması gerektiğini söyler. Eğer bulursa ve kendisine iletirse minnettar kalacaktır. Kahramanımız garip birtakım olaylar döndüğünün farkındadır ama hiçbir şeyin adını tam olarak koyamaz. Şimti adlı daha önce hiç duyulmamış elyazması bir kitap, satın aldığı evin artık yaşamayan sahibesinin siluetiyle yapılan bir Sibirya yolculuğu... Artık bazı şeylerin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir ve ilk olarak Selam ailesinin geçmişini araştırmaya koyulur. İşte bundan sonra da olaylar beklenmedik bir şekilde gelişmeye başlar.