''GülüMSeten Turne''

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Türkiye MS Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği "GülüMSeten Turne" projesi Bursa'da sahnelendi

Samsun ve Trabzon'dan sonra Bursa'da hayata geçirilen "GülüMSeten Turne" projesi kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Orhangazi Salonu'nda sahnelenen tiyatro oyununa, Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Ünlü sanatçılar Dolunay Soysert, Özgür Ozan ve Ferdi Akarnur'un sergilediği oyunda, eğlenceli skeçlerle MS hastalığıyla ilgili uzmanların görüşlerine yer verildi. Sanatçı Ferdi Akarnur, sahne sonrası yaptığı açıklamada, oyunun MS hastalığına dikkati çekmek için düzenlendiğini söyledi. Proje kapsamında hastaları da bilgilendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Akarnur, "Hastalığın evreleri, yapılması gerekenler, hastaların sosyal hakları yani tümüyle hastalıkları süresince yaşayacakları engelleri biz burada mizahi bir dille anlatıyoruz. Zaten onlar bunların çoğunu biliyorlar. Ama bazı uyarılacak konularda da onları uyarıyoruz uzmanların eşliğinde tabi" diye konuştu.