Zorlu Performans Sanatları Merkezi, her Salı akşamı ayrı bir sanatçının konser vereceği, ‘Vestel Gururla Yerli Konserler’ serisine 4 muhteşem konserle başlıyor.





Gururla Yerli Konserleri”nde Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sahneye çıkacak ilk isim Ajda Pekkan olacak. Konser serisi; MFÖ, Bülent Ortaçgil-Birsen Tezer ve Şebnem Ferah ile devam edecek.Süperstar, ‘Yakarım Canını Albümü’ ile müzik piyasalarını yerinden oynattığı albümünden parçalar ve geçmişten bugüne en beğenilen şarkılarından oluşan çok özel repertuvarını, görkemli bir ışık şöleniyle birlikte sunacak.Gururla Yerli Konserlerinin ikincisinde, her yaştan müziksevere ulaşan Mazhar Fuat Özkan üçlüsü sahneye çıkacak. 1 Aralık Salı günü Zorlu Performans Sanatları Merkezi Ana Sahnede hayranlarıyla buluşacak olan üçlü, dillerden düşmeyen güzel şarkılarını seslendirecek.Gururla yerli konserlerinin devamında ise iki farklı jenerasyonun duygularına, kendi duygularını yansıttıkları şarkıları ile ortak olan Bülent Ortaçgil ve Birsen Tezer, uyumlu birlikteliklerini 8 Aralık Salı günü Zorlu Performans Sanatları Merkezi Ana Sahnesine taşıyor. Bülent Ortaçgil, son stüdyo albümü Sen ile ölümsüz bestelerine yenilerini eklediği şarkılarını seslendirecek.