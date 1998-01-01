‘Vestel Gururla Yerli’ konserleri, Türkçe müziğin sevilen isimlerinden Yaşar, Athena ve Şebnem Ferah'ı izleyicilerle buluşturuyor.

Seri kapsamında 22 Kasım’da 20 yıllık müzik kariyerine sayısız unutulmaz şarkı ekleyen Yaşar, 26 Kasım’da çok sevilen akustik performansıyla Türkiye'nin en büyük rock gruplarından Athena , 2 Aralık’ta Türkçe Rock müziğinin güçlü ismi Şebnem Ferah, Zorlu PSM’de sevenleriyle buluşacak.

Yaşar: 22 Kasım Salı / Drama Sahnesi

Dillere dolanan sayısız şarkı ve özgün bestelerin sahibi Yaşar, ülke çapında duyulmasını sağlayan ve müzik kariyerindeki başarılarının başlangıcı olan“Divane” albümünü seslendirecek. İkinci yarıya da en beğenilen şarkılarıyla devam edecek.

Saat: 21.00





Athena Akustik; 26 Kasım Cumartesi / Ana Tiyatro Sahne Üstü Ayakta Konser

İlk albümlerini çıkarttıkları 1998’den beri, yurt içinde ve yurt dışında sayısız konser ve festivalde yer almış, Türkiye’nin en iyi rock grupları arasında gösterilen Athena, izleyicileriyle “akustik” performansını sahne üstü ayakta konser deneyimiyle paylaşacak.

Kapı Açılış Saat: 20.00





Şebnem Ferah; 2 Aralık Cuma / Ana Tiyatro Sahne Üstü Ayakta Konser

Etkileyici sahne performansıyla dinleyenleri büyüleyen Türkçe rock'ın güçlü sesi Şebnem Ferah, geniş repertuvarıyla sahne üstü ayakta konser deneyimi yaşatacak. Konserin hemen ardından ise, saat 00.00’da, hayranları tarafından “one man band” (tek kişilik rock grubu) olarak tanımlanan ve Şebnem Ferah’ın official after show party DJ’i olarak bilinen Nikki Wild setinin başında olacak.

Saat: 21.00