Güven Erkin Erkal'dan arşivlik bir çalışma

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"Türkiye'nin Güzel Tarihi" raflarda...

Pin-up; kendine has muzır pozları ve yüz ifadeleriyle kartpostal, poster, oyun kâğıtları ve dergi kapaklarında fotoğraf ya da çizimlerle yer alan kız görselleri... II. Dünya Savaşı günlerinden beri böyle tanımlanıyor. Bu görsellerin tarihi daha eskilere gitmekle birlikte, asıl Amerikalı askerlerin dolaplarına “iğnelendikçe” ünleri artıyor.

Dünyada pin-up tarzına öncelik edip sonrasında yine bu tarzdan esinlenerek kapakları yapılmış sayısız dergi var. Bu dergilerin bir de bizim buralardaki hikâyesi var. Osmanlı’dan günümüze kadınların kapaklarında görüldüğü ilk dergiler, önce kadınlar için çıkmış ve kısa sürede bu kapaklar erkeklerin de ilgisini çekmiş. 1920’lerde sinema, mizah ve magazin dergileriyle bu güzel kapaklı dergilerin sayısı hızla artmış.

Nâzım Hikmet’ten Necip Fazıl Kısakürek’e, Mehmet Akif Ersoy’dan Aziz Nesin’e birçok yazar, bu güzel kapaklı dergilerde yer alarak yayın dünyasına girmiş. Sadece edebiyat değil; fotoğraf, karikatür, çizgi roman ve sinema gibi sanatın her alanından spora, oradan siyasete, birbirinden farklı alanlarda geçmişten sürpriz belgeler sunuyorlar.

Güven Erkin Erkal, "Türkiye'nin Güzel Tarihi"nde 1910'dan kadına yaklaşımın ve estetik algının nasıl değiştiğini de siyasi tarihin ışığında irdeliyor.

