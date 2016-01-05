Uzun bir aradan sonra tiyatro sahnelerine dönen usta oyuncu Güven Kıraç ile başarılı oyuncu Emre Karayel’i bir araya getiren “Kredi”; 5 Ocak 2016, Salı akşamı Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek. Ankara Sanat Tiyatrosu ve AYSA Prodüksiyon’un birlikte sahneye koyduğu oyun; toplumsal borç batağıyla çevrelenmiş, özgün, dinamik, çılgınca olaylarla bezeli bir komedi...
Ünlü İspanyol
oyun yazarı Jordi Galceran’in kaleme aldığı, Türkçe çevirisini
Deniz Yıldız’ın yaptığı “Kredi”; 5 Ocak 2016, Salı akşamı Trump
Kültür ve Gösteri Merkezi’nde
tiyatroseverlerle buluşacak. Başrollerini
Güven Kıraç ve Emre Karayel’in paylaştığı oyunun
yönetmen koltuğunda ise İskender Altın oturuyor.
İspanya’da ekonomik kriz ilk sinyallerini vermeye başladığında Jordi Galceran tarafından kaleme alınan “Kredi”; bankaların kredileri kimlere verdiğini, verilen bu kredilerin yarattığı borçlanmanın, bireyden başlayarak aileyi ve toplumu saran bir tefecilik problemine dönüşüp dönüşmediğini sorguluyor. Kredi almak için gereken teminatın ne olduğu, teminat için sadece bir “söz”ün yeterli olup olmadığı gibi sorulara da yanıt arayan oyun; izleyicisine toplumsal borç batağıyla çevrelenmiş, özgün, dinamik, çılgınca olaylarla bezeli bir komedi sunuyor.
Prömiyerini, 5 Ocak 2016, Salı akşamı saat
20:30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde
gerçekleştirecek olan “Kredi”;
prömiyerinin
ardından 8 Ocak 2016, Cuma akşamı
saat 20:30’da Kadıköy Halk Eğitim
Merkezi sahnesinde izlenebilir. Oyuna ait
biletler; Biletix’ten, Trump Kültür
ve Gösteri Merkezi ile Kadıköy Halk Eğitim Merkezi gişelerinden temin
edilebilir.