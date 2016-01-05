Güven Kıraç ile başarılı oyuncu Emre Karayel’i bir araya getiren “Kredi” adlı oyun 5 Ocak 2016'da perdelerini açıyor.

Uzun bir aradan sonra tiyatro sahnelerine dönen usta oyuncu Güven Kıraç ile başarılı oyuncu Emre Karayel’i bir araya getiren “Kredi”; 5 Ocak 2016, Salı akşamı Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek. Ankara Sanat Tiyatrosu ve AYSA Prodüksiyon’un birlikte sahneye koyduğu oyun; toplumsal borç batağıyla çevrelenmiş, özgün, dinamik, çılgınca olaylarla bezeli bir komedi...

Ünlü İspanyol oyun yazarı Jordi Galceran’in kaleme aldığı, Türkçe çevirisini Deniz Yıldız’ın yaptığı “Kredi”; 5 Ocak 2016, Salı akşamı Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak. Başrollerini Güven Kıraç ve Emre Karayel’in paylaştığı oyunun yönetmen koltuğunda ise İskender Altın oturuyor.

İspanya’da ekonomik kriz ilk sinyallerini vermeye başladığında Jordi Galceran tarafından kaleme alınan “Kredi”; bankaların kredileri kimlere verdiğini, verilen bu kredilerin yarattığı borçlanmanın, bireyden başlayarak aileyi ve toplumu saran bir tefecilik problemine dönüşüp dönüşmediğini sorguluyor. Kredi almak için gereken teminatın ne olduğu, teminat için sadece bir “söz”ün yeterli olup olmadığı gibi sorulara da yanıt arayan oyun; izleyicisine toplumsal borç batağıyla çevrelenmiş, özgün, dinamik, çılgınca olaylarla bezeli bir komedi sunuyor.

Prömiyerini, 5 Ocak 2016, Salı akşamı saat 20:30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirecek olan “Kredi”; prömiyerinin ardından 8 Ocak 2016, Cuma akşamı saat 20:30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi sahnesinde izlenebilir. Oyuna ait biletler; Biletix’ten, Trump Kültür ve Gösteri Merkezi ile Kadıköy Halk Eğitim Merkezi gişelerinden temin edilebilir.