Güzel Bir Gün Festivali

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İstanbul, yaz mevsimini KüçükÇiftlik Park’ın çim alanında konserler, performanslar, bahçe oyunları, workshoplar ve özel olarak seçilmiş lezzetlerle dolu bir şenlikle karşılıyor.

30 Mayıs'ta düzenlenecek ve piknik havasında geçecek Güzel Bir Gün’de Gaye Su Akyol, İlhan Erşahin, Büyük Ev Ablukada ve birçok DJ sahneyi boş bırakmayacak. Gün boyu workshoplar ve oyunlar da devam edecek. Güzel Bir Gün, öğle saatlerinde Löle’den yoga seansı ile başlayacak. Mixology, Papier Atelier'den kağıt figür atölyesi, Müz’den seed bomb, Bi Nevi'den raw food uygulamaları, Civan ile papyon tasarımı, Bimamma'dan hayvan evi yapımı, Analog Kültür'den ‘plak kültürüne giriş’ ve Bitti Gitti’den kaleydeskop

atölyelerden yalnızca birkaçı.

Festivalde Twister, Jenga gibi oyunlar da oynanabilecek. Alışveriş alanında ise tişörtleriyle Brand Who, pet eşyalarıyla Bimamma, geçici dövmeleriyle Tattly, eski afiş ve reklamlarıyla Kağıt Çocuk, That Magazine ve plaklarıyla Analog Kültür yer alıyor.