Hachette’ten Amazon isyanı!

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Online perakende devi amazon.com, Hachette Yayınevi’nce kitaplarını siparişçilere geç yollamakla suçlandı

amazon.com’un yayınevlerini kendi koşullarıyla anlaşmaya zorlamasına yönelik “taktikler” yürüttüğüne yönelik iddialara bir yenisi eklendi. Hachette Yayınevi, kitaplarının Amazon tarafından kasıtlı olarak tüketicilere geç gönderildiğini ileri sürdü. Konuya dair bir habere yer veren Bookseller dergisi, gecikmelerin iki şirketin yeni bir sözleşmenin eşiğinde olduğu döneme denk gelmesine dikkat çekti. Siparişlerin geç ulaştırılmasının altında, Hachette Yayınevi’ne baskı uygulama amacının yattığı savunuldu.Amazon’dan henüz iddialara yönelik herhangi bir açıklama gelmedi.