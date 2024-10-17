Harbiye Açık Hava’da sonbahar yıldızları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Kültür AŞ'nin işlettiği Harbiye Açık Hava Sahnesi 70 yılı aşkın süredir yerli yabancı yıldızları ağırlamaya devam ediyor.

Şehrin kültür mirasında önemi oldukça büyük olan ve tüm İstanbulluların kalbinde özel bir yeri olan Harbiye Açık Hava, yaz boyunca 400 bini aşkın sanatseveri ağırladı. Tarihinde birçok dünya yıldızına ev sahipliği yapmış olan mekân, eski enerjisine yeniden kavuştu ve yeni sezonda farklı müzik türlerindeki dünya yıldızlarını sahnesinde ağırlamaya, izleyicilere yeni eşsiz anılar yaşatmaya devam ediyor.

Etkinlik takvimi

11 Ekim 24 Cuma Melike Şahin

12 Ekim 24 Ctesi Seal

13 Ekim 24 Pazar Tan Taşçı

14 Ekim 24 Ptesi Tan Taşçı

15 Ekim 24 Salı Teoman

16 Ekim 24 Çarşamba Teoman

17 Ekim 24 Perşembe Duman

18 Ekim 24 Cuma Duman

19 Ekim 24 Ctesi Melike Şahin

20 Ekim 24 Pazar Mabel Matiz

21 Ekim 24 Ptesi Mabel Matiz

22 Ekim 24 Salı Mabel Matiz

23 Ekim 24 Çarşamba Levent Yüksel 30. Y Senfonik

24 Ekim 24 Perşembe Melek Mosso

25 Ekim 24 Cuma Sıla

26 Ekim 24 Ctesi Sıla

27 Ekim 24 Pazar Buray

30 Ekim 24 Çarşamba Gülşen

31 Ekim 24 Perşembe Cem Adrian 20.Yıl Konserleri & An Epic Symphony