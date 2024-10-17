Harbiye Açık Hava’da sonbahar yıldızları
İstanbul'un en prestijli etkinlik mekânlarından biri olan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, heyecan verici programına Ekim ayında da devam ediyor.
Yağmur Topçu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Kültür AŞ'nin işlettiği Harbiye Açık Hava Sahnesi 70 yılı aşkın süredir yerli yabancı yıldızları ağırlamaya devam ediyor.
Şehrin kültür mirasında önemi oldukça büyük olan ve tüm İstanbulluların kalbinde özel bir yeri olan Harbiye Açık Hava, yaz boyunca 400 bini aşkın sanatseveri ağırladı. Tarihinde birçok dünya yıldızına ev sahipliği yapmış olan mekân, eski enerjisine yeniden kavuştu ve yeni sezonda farklı müzik türlerindeki dünya yıldızlarını sahnesinde ağırlamaya, izleyicilere yeni eşsiz anılar yaşatmaya devam ediyor.
Etkinlik takvimi
11 Ekim 24 Cuma Melike Şahin
12 Ekim 24 Ctesi Seal
13 Ekim 24 Pazar Tan Taşçı
14 Ekim 24 Ptesi Tan Taşçı
15 Ekim 24 Salı Teoman
16 Ekim 24 Çarşamba Teoman
17 Ekim 24 Perşembe Duman
18 Ekim 24 Cuma Duman
19 Ekim 24 Ctesi Melike Şahin
20 Ekim 24 Pazar Mabel Matiz
21 Ekim 24 Ptesi Mabel Matiz
22 Ekim 24 Salı Mabel Matiz
23 Ekim 24 Çarşamba Levent Yüksel 30. Y Senfonik
24 Ekim 24 Perşembe Melek Mosso
25 Ekim 24 Cuma Sıla
26 Ekim 24 Ctesi Sıla
27 Ekim 24 Pazar Buray
30 Ekim 24 Çarşamba Gülşen
31 Ekim 24 Perşembe Cem Adrian 20.Yıl Konserleri & An Epic Symphony