Harry Potter geri mi dönüyor?

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Yazar J.K. Rowling, Pottermore adlı internet sitesine Harry Potter'ın devam hikâyesini kaleme aldı.

Dünya çapında birçok hayranı bulunan Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling, kitabın hayran sitesi Pottermore’a yeni bir hikâye yazdı. 2007’den bu yana Potter’la ilgili bir metin kaleme almayan yazar, hayranlarını şaşırttı. Yazısını, kitaptaki Rita Skeeter adlı gazetecinin dilinden kaleme alan Rowling, hikâyeyi sitenin Daily Prophet adlı bölümüne, köşe yazısı formatında yükledi.



Bin 500 kelimelik hikâyede Harry Potter 34 yaşının arifesinde tasvir ediliyor. Yakın arkadaşları Ron, Hermione ve ailesiyle birlikte Quidditch Dünya Şampiyonası’nı izleyen Harry’nin saçlarında beyazlar olması dikkat çekiyor. Ron’un saçlarının ise seyreldiği belirtiliyor.



Yaşına uygun giyinmiyor

Anlatının bir diğer dikkat çekici noktası ise Harry’nin Ginny Weasley ile yaşadığı evlilikle ilgili yapılan tahminler. Gazeteci Skeeter, Harry’nin aynı gözlüğü taktığını belirtirken, yaşına uygun giyinmediği için onu eleştiriyor.



Yeni bir kitap mı geliyor?

Birçok karakterin hayatıyla ilgili detaylara yer verilen yazının ardından hayranlar yeni bir kitabın basılıp basılmayacağı sorusunu sormaya başladı. Rowling’in sözcüsü Mark Hutchinson ise yeni bir romanın planlanmadığını ifade etti.