Ferhan Şensoy’un yazdığı ve uzun yıllar rol aldığı “Hayrola Karyola” oyunu; Gürgen Öz ve Ece Özdikici’nin yorumuyla yeniden seyircisiyle buluşuyor.

Ferhan Şensoy’un, sahnelendiği her dönem yoğun ilgi gören oyunu “Hayrola Karyola”; Zeliha Berksoy’un yönetmenliğinde yeniden sahneleniyor. İzleyicisine komedisi bol, eğlenceli ve aynı zamanda düşündürücü bir tiyatro deneyimi sunan oyunda, başarılı oyucular Gürgen Öz ile Ece Özdikici’nin yanı sıra Can Yılmaz ve Utku Çorbacı da rol alıyor.



“Hayrola Karyola”; evli bir çiftin ekonomik sıkıntı sonucu kredi çekip bir karyola satın alması ve tekrar onu satarak çocuklarının okul kredisini ödemek istemeleri ile başlar. Ancak evdeki hesap çarşıya uymaz…





Her sahnesi düşündüren ve güldüren, mizah dolu müzikli oyunun ışık tasarımı Yakup Çartık, müzikleri ise Taylan Erdağ imzasını taşıyor.



Tiyatro 2000 tarafından sahneye konan “Hayrola Karyola”; 21 Kasım 2016, Pazartesi akşamı saat 20:30'da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşuyor.