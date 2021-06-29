Haziran ayında okunacak favori 5 kitap

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Kalfa Uykusu

Mustafa Çiftci

İLETİŞİM

Gündelik yaşama ve insanlık halleri üzerine kıvrak bir anlatımla süslenmiş özenli bir seçki. Yazar, gözlemlerini ve tecrübelerini iyi hissettirecek hikayeleriyle karşınıza çıkarıyor. ‘İçten, iyimser ve insancıl’ olarak tanıtılan eser de bir de tavsiye var: “Sen de kedi gibi ol. Bir-iki dakikalığına sultan ol yalan dünyanı yalan tahtında.”