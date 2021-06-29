Haziran ayında okunacak favori 5 kitap
Elele Haziran ayının en ilgi çeken kitaplarını ele alıyor. Birlikte göz atmaya ne dersiniz? İşte Haziran ayının yepyeni kitapları...
Kalfa Uykusu
Mustafa Çiftci
İLETİŞİM
Gündelik yaşama ve insanlık halleri üzerine kıvrak bir anlatımla süslenmiş özenli bir seçki. Yazar, gözlemlerini ve tecrübelerini iyi hissettirecek hikayeleriyle karşınıza çıkarıyor. ‘İçten, iyimser ve insancıl’ olarak tanıtılan eser de bir de tavsiye var: “Sen de kedi gibi ol. Bir-iki dakikalığına sultan ol yalan dünyanı yalan tahtında.”
Kiracı
Roland Topor
NORGUNK
Tamamen kendi halinde ve uyum gösterme konusunda ustalaşmış bir karakterin dramatik öyküsüne tanıklık edin. Kendi paranoyalarıyla şehir hayatının içinde benliğini kaybeden kiracı Trelkovsky ile komşulara bakış açımızı değiştireceğiz.
Sistem
James Ball
TİMAŞ
Gazeteci-Yazar James Ball, Pulitzer ödüllü eserinde artık tamamen bağlı olduğumuz internetin ilk gününden bu yana yaşadığı dönüşümü ve etkisini özenle anlatıyor. Hayatımızı değiştiren en önemli gelişmelerden birinin kısa tarihini ve görünmeyen yüzünü keşfediyoruz.
Düşünce Gücüyle Gençleşme
Georgiy Sytin
DOĞAN NOVUS
Mucizelere inanır mısınız? Doktor Georgiy Sytin, savaşın ardından düştüğü ölüm döşeğinde kendi kendine yaptığı iyileşme telkinleriyle bir mucizeyi yaşıyor. Düşünce gücünü konu alan ve sıradışı olarak nitelendirilen bu eser, gençliğe dönüş için çağrıda bulunuyor.