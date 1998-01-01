Kült Broadway müzikali “Hedwig ve Angry Inch”; ilk kez Türkçe olarak sahneleniyor.

Glam rock müzikali “Hedwig ve Angry Inch”, 4 Ekim Salı akşamı Moda Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşuyor. Kazan Dairesi tarafından sahneye konulan dünyaca ünlü müzikal “Hedwig ve Angry Inch”; bu güne kadar 16 ülkede, 13 dilde sahnelendikten sonra şimdi Türkçe uyarlaması ile İstanbullu sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. John Cameron Mitchell’in 1998 yılında yazıp sahnelediği oyunun Türkçe çevirisi ve şarkı sözleri, müzikalin aynı zamanda başrol oyuncusu da olan Yılmaz Sütçü’nün imzasını taşıyor.



“Hedwig ve Angry Inch”in yönetmen koltuğunda ise Barış Arman oturuyor. “Hedwig ve Angry Inch” müzikali; Alman şarkıcı Hedwig'in ve orkestrası Angry Inch'in dünya turnesini konu ediyor. Doğu Berlin’de yaşayan Hansel’in iki hayali vardır; rock yıldızı olmak ve öteki yarısını bulmak. Amerikalı bir askere aşık olunca ameliyatla cinsiyet değiştirmeyi kabul eder ama operasyon beklediği gibi sonuçlanmaz ve “bir ‘inch’ et öbeği” ile ortada kalır. Adını Hedwig olarak değiştirir ve Amerika’ya kaçar. Dindar genç şarkıcı Tommy’ye aşık olur. Tommy, onun şarkılarını kendine mal edip şöhrete adım atınca, Hedwig kendi kurduğu grupla onu gölge gibi izlemeye başlar... Ünlü şarkıcı Tommy Gnosis’in peşinden tüm dünyayı turlayan Hedwig’in yolu bu sefer İstanbul’a düşer.



Kostümleri ve sahnesiyle de bir hayli dikkat çeken “Hedwig ve Angry Inch”in kostüm tasarımı modacı Tanju Babacan’a, sahne tasarımı ise sanatçı Cemal Yiğit Sütçü’ye ait.

