Hem organik hem çevreci!

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14 Mayıs’ta Maçka Küçükçftlik Parkı’nda gerçekleşecek Aerosmith konseri için geri sayım başladı

Efsane grubun kulis istekleri hem çevreci hem de organik ürünlerden oluşuyor. Aerosmith’in konser öncesi ve sonrası kuliste yer alacak tüm mutfak aksesurlarının geri dönüşümlu olması grup üyeleri için önem taşıyor. Özellikle organik ve taze sebzeler tercih eden Aerosmith üyelerinin listesinde organik kereviz, havuç ve zencefil kökü gibi bitkiler yer alırken taze sıkılmış meyve suları da listenin başında geliyor. Ekip bunların yanında doğal bitki çayları, keçi sütü ve organik bal da görmek istiyor. Grubun solisti Steven Tyler’ın isteklerinden biri de özel olarak hazırlanacak Yaban Mersinli Muffin. Bunların yanı sıra kulisin sterilize olması da çok önemli. 12 düzine beyaz banyo havlusu, 2 düzine beyaz el havlusu, 2 düzine siyah el havlusu da listede yer alan isteklerden bazıları. Oldukça duyarlı olan grup tüketemedikleri gıdaların aş evlerine bağışlanmasını talep ediyor