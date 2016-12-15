“Vahşet Tanrısı” oyunu; 11 yaşında iki çocuğun kavga etmesinin ardından aileleri arasında başlayan tartışmanın doğurduğu ilginç olayları anlatıyor.

Fransız oyuncu, senarist ve oyun yazarı Yasmina Reza’nın kaleme aldığı ödüllü oyunun kadrosunda başarılı oyuncular Tülin Özen, Tansu Biçer, Çetin Sarıkartal ve Roza Erdem’in rol al��yor. Yönetmen Saim Güveloğlu rejisi ve Zeynep Avcı çevirisi ile sahnelenecek “Vahşet Tanrısı”, 15 Aralık Perşembe akşamı Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde izlenebilir.

“Vahşet Tanrısı”’nda, on bir yaşındaki Ferdinand Reille, Bruno Houillié'nin suratına bir ile sopayla vurur. Ancak Bruno'nun annesi Veronique Houillié, ifadesini "Bu eylem sonucunda üst dudakta bir şişkinlik meydana geldi, iki dişi kırıldı, soldaki kesici dişin siniri hasar gördü." şeklinde verir. Houillié ve Reille çiftleri bu olayı tatlıya bağlamak için bir araya gelirler fakat oyun devam ettikçe aile bireyleri gittikçe çocuklaşmaya başlar ve oyun bir kaos içinde sonuçlanır.



Dramaturjisini Kronik Kolektif’in, yönetmen yardımcılığını Sezer Arıçay’ın üstlendiği oyunun, dekor ve kostüm tasarımında Hilal Polat, ışık tasarımında Utku Kara, grafik tasarımında ise Evren Erlevent imzası var.



“Vahşet Tanrısı”; 15 Aralık 2016, Perşembe akşamı Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde izlenebilir. Başlama saati 20:30 olan oyuna ait biletler; Biletix’ten ve Trump Kültür ve Gösteri Merkezi gişesinden temin edilebilir.