Sakin bir yolculuk gibi başlayan Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum, ilişkiler hakkında düşündüren, okuruna gerilimli ve heyecanlı saatler vaat eden iddialı bir ilk roman. Psikolojik gerilim türünün başarılı örneklerinden birine imza atan Iain Reid’in bu ilk romanı Begüm Kovulmaz’ın çevirisiyle okurlara ulaşıyor.
Okuru ilk sayfadan itibaren içine alan Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum, şaşırtıcı sonuyla benlik, irade ve ilişkiler hakkında bir kez daha düşündürüyor. Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya giden, yolda da ilişkisini sorgulayan kadın kahramanın araba yolculuğuyla başlayan kitap, gitgide artan gerilimiyle hayatı ve ilişkileri de sorgulatıyor.