Hey! Bu eldivenler yürüyor!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Melek Özlem Sezer’in 5 yaş ve üstü çocuklar için kaleme aldığı Vaghar Aghaei’nin renklendirdiği Eldivenlerimi Kim Çalıyor Can Çocuk Yayınları raflarında!

Büyükannesinin ördüğü eldivenlerin durmadan bir tekini kaybeden Moli bir de ne görsün, eldivenler yürüyor! Bu eldivenlerin ayakları yok ama nasıl oluyor da yürüyebiliyor? Bakalım Moli bu gizemi nasıl çözecek?

Moli, büyükannesinin ördüğü eldivenleri öyle çok seviyor ki her gün rengarenk eldivenlerini sevinçle takıyor, okulda yolda bahçede sürekli onları yokluyor, eve geldiğinde radyatörün üstüne koyup bir güzel de kurutuyor. Fakat bu çok sevdiği eldivenlerinin her gün nasıl oluyorsa aynı teki kayboluyor. Bunun için de babaannesinden durmadan yenisini istemek zorunda kalıyor. Peki ya, bu eldivenler nereye gidiyor? Yoksa ortada haylaz bir plan mı var dersiniz? Moli’yle bu gizemi birlikte çözmeye var mısınız?

Melek Özlem Sezer’in kaleme aldığı Büyüklerle Dalga Geçme Dersleri, Karagöz’ün Gölgesini Kim Çaldı? ve Büyüklere Mektuplar gibi çok sevilen kitaplarına bir yenisi daha eklendi: Eldivenlerimi Kim Çalıyor? 5 yaş ve üstü tüm çocuklar için Can Çocuk Yayınları’nda.