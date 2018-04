Hi-Voltage 2014

Hi-Voltage metal müzik tutkunlarını buluşturmaya geliyor!

Hi-Voltage 2014, metal müzik tutkunlarını 22 Haziran’da Maslak Arena’da ağırlayacak. 2012’de Megadeth ve Trivium’u metal müzik dinleyicisiyle buluşturan Charm Music, bir yıl aradan sonra yeniden Hi-Voltage 2014 ile müzikseverlerin karşısına çıkacak. TRIVIUM, GHOST ve KARNIVOOL, 22 Haziran’da Maslak Arena’da metal müzikseverler ile buluşacak.



GHOST, Hi-Voltage 2014 ile ilk kez Türkiye’de

Heavy metalin en önemli temsilcilerinden Ghostise ilk kez Türkiye'de! 2008’de kurulan, heavy metalin en önemli temsilcilerinden Ghost, Hi-Voltage 2014 ile ilk kez Türkiye izleyicisi ile buluşacak. Her biri A Nameless Ghoul (İsimsiz Hortlak) adıyla anılan 5 kişilik grup, makyajlı ve kardinal kıyafetli vokalistleri ile ses getiriyor.



Hi-Voltage 2014’ün bir diğer güçlü ismi KARNIVOOL’a yerel heavy metalin başarılı gruplarından BLACKTOOTH, THROWN TO THE SUN, IVORY ve FURTHERIAL eşlik edecek. Hi-Voltage, 22 Haziran 2014’te Maslak Arena’da; biletler, Biletix, Taksim Dorock Bar ve Kadıköy Hammer Müzik’te.



Kapı açılış: 15.00

Sahne Önü: 120 TL

Normal: 75 TL

Yaş sınırı yok.