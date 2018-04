Hi-Voltage 2014'e hazır mısın?

2000'li yılların en büyük metal gruplarından Ghost ve Trivium'un sahne alacağı Hi-Voltage 2014, 22 Haziran'da Maslak Arena'da gerçekleşiyor

Hi-Voltage 2014, bir senelik aradan sonra yeniden Charm Music organizasyonu ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Metal müziğin efsane isimleri, bu yıl Maslak Arena'da sahne alacak.



Festivalin asıl ismi Trivium, 2000’li yılların en büyük metal grupları arasında yer alıyor. 1999 yılında Florida’da kurulan grup New Wave of American Heavy Metal (Yeni Dönem Amerikan Heavy Metal) akımının lideri olarak nitelendiriliyor. Istanbul'daki ilk performansları ile büyük ses getiren grup, yoğun istek üzerine yeniden HI-Voltage’da.



Ve Ghost ilk kez Türkiye'de!

2008 yılında kurulan, heavy metalin en önemli temsilcilerinden biri olan Ghost, HI-Voltage 2014 ile ilk kez Türk izleyicileri ile buluşuyor. Her biri A Nameless Ghoul (İsimsiz Hortlak) adıyla anılan, yüzleri gizli 5 kişilik cüppeli müzisyen grubu ve kurukafa makyajlı, kardinal kıyafeti içinde vokalist Papa Emeritus imajıyla çıkış yapan grup, sıradışı sahne şovları ile de son yılların en çok konuşulan gruplarından. Son dönemde adından sıkça söz ettiren ve ülkemize ilk defa gelecek bir diğer grup ise Karnivool! 2005 yılında piyasaya sürdükleri çıkış albümü ‘Themata’ ile birlikte grup, müzik dünyasına adımını attı. Bu albümün ardından 2009 yılında çığır açan ‘Sound-Awake’ albümleri ile, metal dinleyicilerinden tam not alarak uluslararası metal müzik dünyasında adından söz ettirdi. ‘Asymmetry’ albümü 2013 yılında piyasa çıktığında, 10 gün içerisinde en çok övülen albümlerden biri oldu. Hemen ardından turneye çıkan grubun şu anda konserlerine yer bulmak ise neredeyse imkansız! Yerli Heavy Metal müziğin popüler gruplarından Black Tooth, Thrown To The Sun, Ivory ve Furtherial da HI-Voltage'da sahne alacak gruplar arasında.



Türkiye'nin en iyi rock barı Dorock Bar'ın 10. yıl kutlamaları Free Bird Agency desteği ile gerçekleşecek olan Hi-Voltage 2014 ile start alacak. Rock müziğin Türkiye'deki en iyi yerli temsilcisi grupların da sahne alacağı Hi-Voltage 2014, tüm rock müzikseverleri rock ile dopdolu bir pazar için Maslak Arena'ya bekliyor



Bilet fiyatları:

Sahne Önü - 133.00 TL Tükendi

Normal: 83 TL



Program:

Kapı açılış: 15.00

Furtherial 15.45 - 16.15

Ivory 16.30 - 17.00

Thrown to the sun - 17.15 - 17.45

Black Tooth 18.00 - 18.45

Karnivool - 19.15 - 20.15

Ghost 20.45 - 22.00

Trivium - 22.30 - 00.00