Hiç duyulmamış Led Zeppelin şarkıları

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Led Zeppelin'in daha önce hiç duyulmamış eski kayıtları dinleyicilerin huzuruna çıkmaya başladı

Efsanevi rock grubu Led Zeppelin , Haziran'da ilk üç albümlerinin yeniden basımlarının yayımlanmasından öncesi daha önce hiç duyulmamış eski kayıtlarını dinleyicilerin huzuruna çıkarmaya başladı. Blues klasiği Keys to the Highway'in 1970 Led Zeppelin yorumu ve meşhur Whole Lotta Love'ın erken versiyonu grubun şimdiden görücüye çıkardığı iki eski kaydı. Led Zeppelin, eski albümlerinin yeniden basımları sırasında ek CD'lerde daha önce duyulmamış kayıtlarını yayımlamaya devam edecek. Söz konusu kayıtlar arasında on yıllardır arşivde kimseye açılmayan Led Zeppelin klasiklerinin alternatif versiyonları, bitmemiş işler, canlı performanslar yer alıyor.