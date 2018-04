Destek Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Ertürk Akşun, üçüncü kitabı “Yarım Kalan”da yarım kalan hikayeleri ve aşkları anlatıyor.





Destek Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Ertürk Akşun, üçüncü kitabı “Yarım Kalan”da yarım kalan hikâyeleri ve aşkları anlatıyor. Şiirlerle bezenmiş hikâyelerin hepsi yarım kalmış hayatlara ve yarım kalmanın hüzünlere gönderme yapıyor.Akşun, kitabı kaleme almasının nedenini şöyle anlatıyor: “Herkesin eminim ki yarım kalan bir aşkı, yarım kalan bir hikâyesi vardır. İşte bu kitapta senin, benim, onun yarım kalan hikâyeleri ve aşkları anlatıldı. Her hikâye bir şairimize ithaf edildi. Unutulmaması için o büyük şairler, hep hatırlansınlar diye. Nasıl ki yarım kalan hikâyelerimiz asla unutulmazlar ya öyle işte.”“İnsanı en son umutları terk eder...” diyen Akşun yarım kalanın hüznü sinmiş kitabında birbirinden ilginç aşk hikâyeleri anlatıyor. “ Şöyle bir bakarsın hayatına ve tam da bitti dediğin anda, her şey yeniden başlayıverir. İçinin karanlık dehlizlerinde yıllarca kapalı tuttuğun gün ışığı, birdenbire yeniden parlamaya başlar. Ufacık bir kıvılcım, mini minnacık bir ateş, bütün umutlarını tekrar yeşertmeye yetiverir. Sonra bütün gayretinle sarılırsın hayata... Kendine yeni uğraşılar bulursun, yeni sevmeler edinir ve oyunun kurallarını değiştirirsin. İşine dört elle sarılırsın mesela... Sonra aniden istediklerinin, gerçekten istediğin şey olmadığını fark edersin, doyuverirsin her şeye, denediğin bütün yollar bu kez sana huzursuzluk vermeye başlar. Pencerende bir boşluk açılır. Uğraşıların, sevmelerin, zevklerin, ilgi alanların ve değiştirmeye çalıştığın yaşam kuralların bir bakarsın yine anlamsızlaşıvermiş... Neden mi? Çünkü sana duyduğum aşk, oracıkta hâlâ yaralı halde durmaya devam ediyordur da ondan...Aşk ve hüzün… Aslında hepsi hayata dâhil. Akşun da kitabını “Ölmeye değecek bir hayatınız olması dileğiyle...” diye bitiriyor. Belki hepsinden önemlisi işte bu; hayatınızın yarım yaşanmaması.