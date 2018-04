Hodor turneye çıkıyor!

Game of Thrones'un sevilen karakteri Hodor'u canlandıran İrlandalı oyuncu Kristian Nairn,Avusturalyanın 6 farklı şehrinde Game of Thrones konseptiyle DJ performansları gerçekleştireceği bir turneye çıkıyor.

Game of Thrones serisinin sevilen karakteri Hodor’u canlandıran İrlandalı aktör Kristian Nairn aslında İrlanda’da sevilen bir DJ. İrlanda’da bulunan Belfast’s Kremlin isimli gece klübünde 11 sene DJ’lik yapan oyuncu house müzik yapıyor.



Game of Thrones konseptiyle gerçekleşecek turne için seçilen isim ise’’Rave of thrones’’. İngilizce’de Lazer ışık şovları ve yapay duman eşliğinde DJ’lerin elektronik müzik çaldığı dans partilerine Rave ismi veriliyor. Nairn, ağustos ve eylül aylarında aralarında Sydney ve Melbourn’ünde bulunduğu altı farlı şehirde performans gösterecek. Organizasyonun koordinatörü her şehirde bir gece de olsa Westeros atmosferi yaşatma sözü veriyor ve gelenlerden konsepte uygun giyinmelerini istiyor.2012 yılında Red Dot Diva tarafından yapılan röportajda DJ’lik ve aktörlüğü karşılaştırması istendiğinde Nairn şöyle cevap vermişti ‘’Bu ikisi benim için farklı unsurlardan oluşan benzer süreçler.Dj’lik yaparken zihnimi olabildiğince açık tutmaya çalışıyorum fakat Hodor için bunun tamamen zıttını yapıyorum. Ben hala sahnede olmayı ve algılarımın açık olmasını istiyorum.’’Avusturalyalı sanatçı Ego’nun her set için yapacağı farklı görsellerle renklenecek performanslar için organizatörler sürpriz konukların sözünü de şimdiden veriyor.