Müzik festivali Hi-Voltage, bir senelik aradan sonra yeniden müzikseverlerle buluştu. Pazar gecesi Maslak Arena’da düzenlenen festivalde metal müzik grupları Trivium, Karnivool, Black Tooth, Thrown to the Sun, Ivory ve Furtherial konser verdi. Etkinliğin en çok ses getiren grubu ise Ghost oldu. 2008’de kurulan heavy metal grubu, Türkiye ’de ilk kez sahne aldı. Her biri ‘A Nameless Ghoul’ (İsimsiz Hortlak) adıyla anılan beş cübbeli müzisyen ile kurukafa makyajlı vokalist ‘Papa Emeritus’, sıra dışı sahne şovlarını bu kez Türk hayranları için sergiledi.