Hoşgeldin Boyacı

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18 yıllık aranın ardından "Hoşgeldin Boyacı" adlı oyunla tiyatro sahnelerine geri dönen Erdal Özyağcılar’ın, Berna Laçin ve Gözde Çetiner ile seyirciyi bir hayli güldürdüğü oyunun prömiyeri Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleşti

Demet Akbağ, Gökhan Mete, Oral & İpek Çalışlar, Selçuk Borak, Ayşen İnci gibi ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen ve kahkaha seslerinin eksik olmadığı gecede Özyağcılar, Laçin ve Çetiner oyunun ardından tebrikleri kabul ederek dostlarıyla sohbet etti.

Uzun bir aradan sonra tiyatro seyircisiyle buluşmanın heyecanını yaşayan Erdal Özyağcılar’ı sahnede izlemenin ayrı bir keyif olduğunun konuşulduğu gecede, Laçin, Çetiner ve usta oyuncu performanslarıyla dakikalarca ayakta alkışlandı.

Geçen yıl Zeynep Özyağcılar’ın kurduğu Tiyatro Martı’nın ikinci oyunu "Hoşgeldin Boyacı”da, yasak ilişki yaşadığı sevgilisi ile tatilinden yeni dönen Marcia (Berna Laçin), tadilat ve boya işleri yarım kalmış evine geldiğinde önce değişen boyacıyla (Erdal Özyağcılar) ardından sevgilisinin karısı (Gözde Çetiner) ile karşılaşacaktır. Her üçünü de sürprizli bir gün beklemektedir.

