Hugh Jackman yeniden İstanbul'a gelecek

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Hugh Jackman, 30-31 Mayıs ve 1 Haziran'da İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak!

Ünlü Broadway yıldızı Hugh Jackman, "An Evening with Hugh Jackman" gösterisiyle yeniden İstanbul'a gelecek.



Ses tellerindeki kanama nedeniyle Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ndeki ilk gösterisinin ardından sahneye çıkamayan sanatçı, 30-31 Mayıs ve 1 Haziran'da hayranlarıyla buluşacak.



Sanatçıya, İstanbul'daki gösterisinde 32 kişilik orkestra ve dans ekibi eşlik etmişti. Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan sanatçının müzik ve dansla hayatını anlattığı performansına sanatseverlerin ilgisi büyük olmuştu. (AA)