İç Savaş’ın romancısından veda

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İspanya İç Savaşı ile ilgili kitaplarıyla dünya çapında ün kazanan İspanyol yazar Ana Maria Matute, 88 yaşında hayata veda etti.

İspanyol Kraliyet Dil Akademisi, Matute'nin, doğduğu ve yaşamını sürdürdüğü Barcelona kentinde yaşama veda ettiğini açıkladı. 2010 yılında Cervantes Ödülü'ne layık görülen Matute, Maria Zambrano ve Dulce Maria Loynaz'ın ardından İspanyol edebiyatının en büyük ödülünü kazanan üçüncü kadın yazar olmuştu. 26 Temmuz 1926'da Barcelona'da dünyaya gelen Matute, henüz 10 yaşında iken patlak veren ve üç yıl süren İspanyol İç Savaşı'nın etkilerini tüm hayatı boyunca taşımıştı. Ülkenin iç savaş sonrası en iyi yazarlarından biri kabul edilen Matute, eserlerinde ihanet ve yabancılaşma konularını işlemişti.



Şiirsel tarzıyla okurlarının hayranlığını kazanan Matute, Los Abel (Kayıp Habil), Los Soldados Lloran de Noche (Askerler, Gece Ağlar) ve La Trampa (Tuzak) adlı eserleriyle tanınıyordu. Los Ninos Tontos (Aptal Çocuklar) ve El Verdadero Final de La Bella Durmiente (Uyuyan Güzel'in Gerçek Hikâyesi) adlı çocuk kitapları da bulunan Matute, 1984'te Çocuk ve Genç Edebiyatı Ulusal Ödülü ve 2007'de de Ulusal Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüştü. Matute'nin Paraiso İnhabitado eseri, Issız Cennet adıyla Doğan Kitap tarafından Türkçeye çevrilmişti.