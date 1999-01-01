İhtiyaç Molası, 23 Şubat'ta Dorock XL sahnesinde...

İhtiyaç Molası üçüncü albüm “Kapılar”ın konserlerine devam ediyor. İlk albüm “Milad”ı 1999, ikinci albüm “1,5”u 2004’te yayımlayan İhtiyaç Molası “Kapılar” ile çekirdek dinleyici kitlesine kendisini hatırlatırken aradaki zaman diliminde değişen yeni kuşaklara da kendisini tanıtmayı hedefliyor.

Taner Sarf (gitar, vokal), Tolga Çebi (keman, keyboard, vokal), Sinan Gürsoy( bas, vokal) ve Murat Güllü’den (davul, vokal) oluşan İhtiyaç Molası’na Dorock XL konserinde konuk müzisyenler de eşlik edecek.

Grubun diğer konserleri ise şu tarihlerde:

23 Mart Beyoğlu Hayal Kahvesi - İstanbul,

5 Nisan İf Performance Hall - Ankara

6 Nisan SPR Performance Hall - Eskişehir

