İlahi Komedya - Manga

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Yordam Kitap, Komünist Manifesto, Kapital, Türlerin Kökeni gibi politik literatürün başyapıtlarının çizgi roman uyarlamalarını edebî başyapıtların mangalarıyla sürdürüyor

Dante’nin Cehennem’e, Araf’a ve Cennet’e yaptığı düşsel bir geziyi destanlaştıran İlahi Komedya, şiir türünde edebî bir başyapıttır. İlahi Komedya, aynı zamanda, tarih ve felsefeden teolojiye, gökbilimden geometriye uzanan bir bilgi kaynağıdır. İlahi Komedya Manga, bu büyük nehir şiirden esintiler taşıyan, güçlü çizgileriyle öne çıkan bir uyarlamadır.



Kitap Hakkında

Yazar : Dante Alighieri'den mangalaştıran: East Press

Çevirmen : İnan Öner

Sayfa Sayısı : 192

Yayın Evi : Yordam Kitap

Dili : Türkçe

Tür : Çizgi Roman