Yordam Kitap, Komünist Manifesto, Kapital, Türlerin Kökeni gibi politik literatürün başyapıtlarının çizgi roman uyarlamalarını edebî başyapıtların mangalarıyla sürdürüyor
Dante’nin Cehennem’e, Araf’a ve Cennet’e yaptığı düşsel bir geziyi destanlaştıran İlahi Komedya, şiir türünde edebî bir başyapıttır. İlahi Komedya, aynı zamanda, tarih ve felsefeden teolojiye, gökbilimden geometriye uzanan bir bilgi kaynağıdır. İlahi Komedya Manga, bu büyük nehir şiirden esintiler taşıyan, güçlü çizgileriyle öne çıkan bir uyarlamadır.
Kitap Hakkında
Yazar : Dante Alighieri'den mangalaştıran: East Press
Çevirmen : İnan Öner
Sayfa Sayısı : 192
Yayın Evi : Yordam Kitap
Dili : Türkçe
Tür : Çizgi Roman