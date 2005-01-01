Imam Baildi'den yeni albüm

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Yunan ezgilerini ve Balkan ritimlerinin enfes tarifini daha önce hiç dinlediniz mi?

Eğer dinlemediyseniz, birbirinden güzel melodiler üzerine hip-hop, rumba ve samba renklerini ekleyen ve Akdeniz müziklerini nostaljik soslarla süsleyen Imam Baildi?'nın yepyeni stüdyo albümleri ?III? EMI Müzik Türkiye'nin dağıtımı ve Pasion Turca etiketiyle tüm müzik marketlerde! Orestis ve Lysandros Falireas kardeşler tarafından 2005 yılında kurulan Imam Baildi; buzuki, elektro-swing, hip-hop, mambo, Yunan ezgileri ve Balkan müziğini bu albümlerinde de oldukça dinamik bir altyapıyla bir araya getiriyor.







