“In My Solitude”

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Grammy ödüllü Amerikalı usta saksafoncu, besteci ve Branford Marsalis Quartet’in kurucusu Branford Marsalis, ikonik ünlü Grace Katedrali’nde kaydettiği konser albümü “In My Solitude” ile karşımızda...

Günüzümüzün en önemli saksafoncularından Branford Marsalis, San Francisco’daki ikonik dini merkezlerden Grace Katedrali’nde verdiği solo konserinden kayıtların yer aldığı yepyeni albümü “In My Solitude” ile müzik severlerle buluştu. Bach’tan Steve Lacy ve Ryo Noda’nın solo saksafon çalışmalarına değin geniş ve çeşitlemeli bir repertuardan oluşan albüm, aynı zamanda Hoagy Carmichaels’in “Stardust” isimli şarkısının muhteşem Marsalis versiyonunu da içeriyor. Albümdeki dikkat çekici unsurlardan biri de; tüm eserlerin, Marsalis’in emprovize tekniği ile birbirine eşsiz bir uyumla bağlanıyor olması.