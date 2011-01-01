KüçütÇiftlik Park Kış Sahnesi'nde 28 Ocak Cumartesi günü Büyük Ev Ablukada, Adamlar, Son Feci Bisiklet ve Palmiyeler var.

Her etkinlik için farklı şekillere bürünebilen, alanı küçülüp büyüyebilen ve açılıp kapanabilen KüçükÇiftlik Park, 28 Ocak Cumartesi günü saat 18.00’de kapılarını Kış Sahnesi için açacak.



İçlerinden geldiği gibi kuralsızca besteledikleri, samimi şarkılarla karşımıza çıkan Büyük Ev Ablukada, Eski Dostum Tankla Gelmiş albümüyle tanıdığımız Adamlar, İlk EP’sini 2011 yılında yayımlayan, Ankara’nın müzikseverlere kattığı Son Feci Bisiklet ve şarkılarında Slackerrock, Psychedelic pop ve Surf-rock etkisi hissettiğimiz Palmiyeler Kış Sahnesi’nde kış sahnesinde yer alacak. Uru ve Epifoni organizasyonuyla gerçekleşen etkinliğin biletleri Biletix’ten temin edilebilir.





